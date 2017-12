PDT decide apoiar reeleição de Renan Calheiros no Senado A bancada do PDT no Senado decidiu nesta quarta-feira que vai apoiar a reeleição do presidente da Casa, Renan Calheiros(PMDB-AL), que também tem o apoio do Planalto. Com o PDT, Renan ganhará cinco votos na disputa contra o candidato da oposição, senador José Agripino Maia (PFL-RN). Já a bancada de senadores do PSDB anunciou, também nesta quarta, que apoiará a candidatura do líder do PFL, senador José Agripino (RN). Segundo Agripino, sua candidatura não é apenas do partido, mas da oposição. A bancada pedetista só tem quatro senadores, mas o senador eleito João Durval (PDT-BA), que votará na eleição de 1ª de fevereiro, já declarou sua preferência por Renan. O líder da bancada Osmar dias (PDT-PR) aguarda a chegada de Agripino ao plenário para anunciar a decisão da bancada. Pelo acordo fechado com Renan, o PDT presidirá a comissão de educação do Senado, que será entregue ao senador Cristovam Buarque, candidato a presidente da República nas últimas eleições.