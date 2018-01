PDT critica governo de SP e assina CPI dos pedágios

Depois de um discurso em que fez duras críticas ao governo Alckmin, o líder do PDT na Assembleia, José Bittencourt, anunciou ontem o apoio ao pedido de investigação do PT. "Sou aliado (de Alckmin), mas não alienado", disse. Para ele, a investigação dos pedágios "pode contribuir com ideias para o governo".

O líder do PSDB, Orlando Morando, ironizou a atitude: "Depois (o PDT) tem suas reivindicações atendidas e retira as assinaturas da CPI." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.