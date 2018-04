PDT continua na base do governo apesar da demissão de Lupi

Figueiredo afirmou que há uma posição "consensual" dentro do PDT de que o partido continuará, "independentemente de qualquer coisa, na base do governo", mesmo que a sigla perca o controle do Ministério do Trabalho.

"O PDT fica na base", disse o presidente interino antes de reunião da Executiva do partido.

O deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, reafirmou que cabe à presidente decidir se a pasta do Trabalho permanece com o PDT após a saída de Lupi, que pediu demissão do cargo na noite de domingo.

"Ela (Dilma) que tem que medir as consequências", disse o deputado.

Lupi foi o sétimo ministro a deixar o governo Dilma, o sexto diante de denúncias de irregularidades. Ele era um dos integrantes do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foram mantidos por Dilma em seus cargos.

Sua situação já era considerada delicada desde a quarta-feira, quando a Comissão de Ética Pública (CEP), órgão consultivo ligado à Presidência da República, recomendou a exoneração do ministro a Dilma.

Lupi era alvo de denúncias de acumular cargos públicos na esfera federal e municipal do Rio de Janeiro e de ter aceitado "carona" em avião de dirigente de uma ONG que teve negócios com o Ministério do Trabalho. Também pesavam denúncias de suposto esquema de propinas envolvendo ONGs conveniadas com a pasta.

O ex-ministro, que é presidente licenciado do PDT, deve reassumir a presidência do partido em janeiro, segundo Figueiredo. "Ele (Lupi) quer descansar... quando ele voltar, assume naturalmente", explicou.

A posição, no entanto, não é unânime no partido. O deputado Brizola Neto (RJ) defende que o PDT tenha outro interlocutor com o Planalto, num momento em que devem ter início as negociações sobre a sucessão na pasta do Trabalho.

"Não dá para o ex-ministro Carlos Lupi tirar o paletó de ministro, ir em casa, tomar um banho, botar uma camisa social e voltar ao Palácio como interlocutor do partido no governo. Acho que essa reunião tem justamente essa função, da gente redefinir essa interlocução", disse Neto.

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto Santos Pinto, responderá pela pasta interinamente. É possível que Dilma só escolha um substituto definitivo na reforma ministerial prevista para o começo do próximo ano.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)