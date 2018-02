PDT confirma posse do novo ministro do Trabalho A posse do novo ministro do Trabalho e Emprego será neste sábado (16) às 10 horas. A informação é da assessoria do PDT. Manoel Dias é secretário geral do PDT e assume no lugar do deputado Brizola Neto. O novo ministro é do grupo político do presidente da legenda, Carlos Lupi, que deixou o cargo de ministro do Trabalho depois de denúncias de supostas irregularidades cometidas em sua gestão.