PDT confirma Major Olímpio para vice de Mercadante O PDT formalizou hoje o nome do deputado estadual Major Olímpio Gomes como pré-candidato a vice-governador na chapa ao governo paulista de oposição ao PSDB, encabeçada pelo senador Aloizio Mercadante (PT). A decisão, que deve ser ratificada na convenção do PDT no próximo dia 12, sepulta as pretensões do senador Eduardo Suplicy (PT) de ser vice de Mercadante na coalizão de 12 partidos liderada pelo PT. Com isso, Suplicy foi obrigado a desistir de ser candidato e segue com seu mandato no Senado.