PDT aprova indicativo de apoio à candidatura de Dilma A Executiva Nacional do PDT tirou um indicativo de apoio à candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência da República. Dezessete dos 23 membros da direção nacional estão reunidos na sede do partido em Brasília. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, informou esta noite que a decisão do apoio foi tomada por consenso e com condicionamentos programáticos.