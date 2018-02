PDT adia decisão sobre apoio a Marco Maia na Câmara

"A tendência da grande maioria é apoiar Marco Maia", disse Paulinho, afirmando que os 14 deputados que participaram da reunião defenderam esse posicionamento. Enquanto o PDT adiou a definição, o PP anunciou apoio a Marco Maia. Os partidos têm anunciado suas posições na medida em que conseguem garantias de que terão espaço na Mesa Diretora e nas presidências de comissões.

O PP apresentou o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) como o nome que será indicado para compor a Mesa da Casa. O partido descartou a formação de bloco parlamentar com outras legendas e prometeu os votos a Maia na eleição. "Não vejo o menor espaço para uma chapa alternativa", disse Eduardo da Fonte. O cargo ainda não está definido.

Oitavo partido na ordem de tamanho, o PDT quer que o PT ceda um dos cargos que terá na Mesa para um deputado da bancada. Pela regra da proporcionalidade, na qual os cargos são distribuídos pelo tamanho dos partidos, o PT poderá ficar com duas escolhas. Além disso, o PDT quer a garantia de que ficará com a presidência da Comissão do Trabalho.

Essa é, no entanto, a mesma reivindicação do PTB. A bancada quer a presidência da Comissão do Trabalho e a permanência do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) na quarta secretaria. Os cargos precisam ser negociados com os demais partidos, porque, sozinho, o PTB não terá força para ficar com os cargos. A Mesa é composta por sete titulares e quatro suplentes. Além disso, estão em negociação os cargos de ouvidor e de procurador da Casa e a presidência do Conselho de Ética.