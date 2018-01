PDB vai virar PSD, confirma aliado de Kassab

Embora o aliado dê como certo que o nome escolhido será PSD, Kassab ainda não procurou seus advogados para informar a decisão. O estatuto do novo partido já está pronto há mais de uma semana e segue com o nome da nova legenda em branco. A expectativa é de que a reunião de criação do novo partido ocorra até o fim do mês.

Na avaliação dos aliados de Kassab, o nome ficou desgastado por associar o interesse do prefeito em se aproximar da base governista. A repercussão negativa da movimentação política fez com que alguns aliados tradicionais de Kassab, como o deputado federal Rodrigo Garcia (SP), anunciassem a permanência no DEM.

Durante o trâmite de registro da nova sigla, Kassab e os fundadores da legenda podem seguir em seus respectivos partidos, até que o TSE oficialize o PSD. O primeiro PSD foi criado em 1945 e abrigou os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e Eurico Gaspar Dutra. Foi extinto durante a ditadura e recriado na década de 1980. Em 2003, foi incorporado ao PTB.

Para demonstrar força política, o prefeito de São Paulo poderá ir no próximo domingo, 20, para Salvador ao encontro do vice-governador do Estado, Otto Alencar (hoje PP), que estaria disposto a entrar no PSD. A assessoria de imprensa de Kassab ainda não confirmou a agenda do domingo.