PCO desiste de candidatura a prefeito de Porto Alegre O PCO desistiu de participar da eleição para prefeito de Porto Alegre. O partido não registrou a candidatura de André Tartas. O presidente do diretório estadual da legenda no Rio Grande do Sul, Guilherme Giordano, afirmou que a decisão foi tomada porque houve um "cerceamento" à participação de Tartas nos debates promovidos pela TVCOM, emissora da RBS TV, no domingo e pela Rádio Guaíba, ontem. As emissoras convidaram somente os concorrentes filiados a siglas com representação na Câmara dos Deputados. O tempo de um minuto que o PCO teria na publicidade eleitoral gratuita será dividido entre os outros oito candidatos. Dos nove candidatos a prefeito da capital gaúcha, sete realizaram domingo, na TVCOM, o primeiro debate da disputa eleitoral deste ano.