PCdoB quer seguir no comando do Ministério do Esporte O senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) afirmou hoje que a sigla pleiteará continuar no comando do Ministério do Esporte no futuro governo da presidente eleita, Dilma Rousseff. Arruda acompanha o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, em reunião que começou nesta manhã com o presidente do PT, José Eduardo Dutra, escalado por Dilma para fazer a interlocução do governo de transição com os partidos aliados. Às 16 horas, Dutra vai se reunir com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT).