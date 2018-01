PCdoB pede mudanças econômicas em eventual 2º mandato de Lula Aliado tradicional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PCdoB divulgará hoje o documento do partido no qual defende mudanças econômicas no eventual segundo mandato de Lula. O partido quer redução do superávit primário, taxas de juros menores, entre outras mudanças, como forma de atingir um maior desenvolvimento do País. "A política macroeconômica não pode ser rígida", afirmou o presidente do PCdoB, Renato Rabelo. O documento também faz um balanço do governo Lula, defende a ampliação de políticas sociais e apóia a política externa desenvolvida pelo presidente. O documento será divulgado às 17h30 no ato político do partido que encerrará a convenção do PCdoB que está sendo realizada na Câmara. Rabelo afirmou que as questões econômicas não foram abordadas no encontro de dirigentes do PCdoB com Lula na manhã de hoje. "Anteriormente, nós já tínhamos conversado com Lula sobre isso", afirmou Rabelo. Na reunião com Lula, dirigentes do PCdoB informaram ao presidente que a sigla apoiaria formalmente a sua reeleição. A convenção do PCdoB em andamento vai oficializar esse apoio. Propostas O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini, disse nesta manhã que o documento que o PCdoB entregará a Lula, no qual pede a redução do superávit primário e o controle público do Banco Central (BC) - entre outras medidas -, será analisado pelos integrantes da campanha da reeleição. Berzoini, entretanto, ressaltou que a adoção das proposta independe da iniciativa dos comunistas. "São opiniões legítimas do PCdoB, que serão levadas em consideração. O que não significa que serão acolhidas", disse. Segundo o presidente do PT, os integrantes do partido ainda devem debater quais os limites do programa de governo e como serão acomodadas as demandas dos diferentes partidos que farão parte da coligação. "Vamos debater quais os limites de um programa de governo, que é plural, que tem diversas vertentes de opinião atuando na sua administração e que vai precisar contar com uma base ampla no Congresso Nacional", ressaltou. Para Berzoini, as propostas contidas no documento do PCdoB são opiniões respeitadas pelos petistas e que serão analisadas "cautelosamente".