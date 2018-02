PCdoB oficializa apoio a Padilha na disputa em SP O PCdoB oficializou hoje o apoio à candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha (PT) ao governo do Estado de São Paulo. Além disso, o partido apoiará Eduardo Suplicy, também do PT, em sua tentativa de reeleição para o Senado. O PCdoB realizou neste sábado encontro estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.