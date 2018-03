PCdoB discorda de indicação de Meirelles à APO feita por Dilma RIO – O PCdoB ainda não engoliu o convite feito pela presidente Dilma Rousseff ao ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles para comandar a Autoridade Pública Olímpica (APO), autarquia formada pelo consórcio de União, Estado e município do Rio para coordenar as ações dos Jogos de 2016. O partido do Ministro do Esporte, Orlando Silva, tinha expectativa de ficar à frente da APO.