PCdoB define apoio ao PT, mas não menciona Dilma

Em encontro partidário realizado neste final de semana, o Comitê Central do PCdoB oficializou seu apoio ao candidato do PT na corrida à presidência e divulgou um texto indicando as "diretrizes do projeto eleitoral" do partido. No texto, é defendida a candidatura única de esquerda para dar "continuidade ao projeto político iniciado em 2002 com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva", mas a pré-candidata do PT, ministra Dilma Rousseff, não é citada.

O documento intitulado "Proposta de resolução do Comitê Central do PCdoB" aponta como objetivos do partido para 2010 "lutar para garantir a vitória do empreendimento político das forças progressistas da nação" e "impedir o retrocesso neoliberal, aprofundando as mudanças na construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento".

O anúncio formal da aliança só será realizado em abril, segundo o cronograma do PCdoB, mas a mensagem do partido em apoio a uma candidatura única da esquerda enfraquece às pretensões do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) de disputar a presidência.

Pelo cronograma do partido, a aliança com o PT só será formalmente anunciada em abril, num segundo encontro partidário. Antes, o partido quer aguardar a definição oficial do PT.O PCdoB fazia parte do já desfalcado bloquinho (PSB, PDT, PC do B, PRB e PMN). O PDT já havia anunciado adesão à candidatura de Dilma.