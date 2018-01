PCdoB confirma a Lula apoio à reeleição O PCdoB informou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o partido apoiará formalmente a sua reeleição ao cargo. O partido está reunido em convenção, nesta quinta-feira, no auditório Nereu Ramos em Brasília para aprovar a coligação. Um ato político está marcado para o final da tarde, mas Lula não estará presente. O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, deverá representar Lula. Em encontro com o presidente nesta manhã no Palácio da Alvorada, dirigentes do PCdoB afirmaram que, mesmo com problemas nas alianças com o PT em alguns Estados, o partido havia decidido apoiá-lo formalmente. "Foi um apoio político. Lula é uma grande liderança popular, expressa o sentimento do povo, o sentimento democrático e o sentimento de liberdade, fundamentais na concepção política do PCdoB", afirmou o presidente da sigla, Renato Rabelo. O partido vinha reclamando da falta de reciprocidade do PT nos apoios aos candidatos do PCdoB em alguns Estados. "Brasília não é suficiente para entornar o caldo. Temos de ver o conjunto na maioria dos Estados", afirmou Rabelo, referindo-se ao Distrito Federal, um dos locais com aliança problemática entre os dois partidos. Além de Rabelo, participaram do encontro o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), os deputados do PCdoB, Renildo Calheiros (AL) e Inácio Arruda (CE), a candidata a vice na chapa do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) na disputa pelo governo de São Paulo, Nádia Campeão (PCdoB), e outros dirigentes da legenda. Mais tempo na TV e rádio A coligação formal do PCdoB à reeleição de Lula vai render 1 minuto e 10 segundos a mais no tempo da campanha do presidente no horário eleitoral gratuito, segundo cálculos preliminares do presidente da sigla, Renato Rabelo. Mesmo com o acréscimo do PCdoB, Lula terá menos tempo de TV do que seu principal adversário, o tucano Geraldo Alckmin da coligação PSDB-PFL. Alckmin terá cerca de 9 minutos no horário gratuito e Lula em torno de 8 minutos. "O tempo de Lula é suficiente para ele expor suas opiniões e fazer um belo programa", avaliou o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, para quem a diferença de tempo é pequena entre os dois candidatos. Além do PCdoB, Lula tem o apoio formal do PRB, partido do vice, José Alencar.