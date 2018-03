PCdoB avalia oferta para participar do governo de Kassab O diretório municipal do PCdoB aprovou na noite de ontem a proposta do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), para ocupar a futura Secretaria Especial da Copa de 2014. No entanto, os dirigentes decidiram submeter a decisão à direção nacional do partido, uma vez que Kassab oficialmente integra a oposição ao governo Dilma Rousseff. Embora o prefeito esteja de saída do DEM e venha se aproximando de outros partidos nas últimas semanas, os líderes regionais do PCdoB sabem que a decisão terá repercussão nacional e, por isso, só baterão o martelo após a aprovação de Renato Rabelo, presidente nacional da sigla.