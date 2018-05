PCdoB anuncia apoio a Lindbergh Farias no Rio

O lançamento da pré-candidatura de Lindbergh levou o rompimento do PT com o PMDB, depois de sete anos de aliança, e abriu uma crise com os peemedebistas fluminenses. O presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani, liderou uma dissidência no partido e passou a apoiar o provável candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves. O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), candidato à reeleição, e seu antecessor, Sérgio Cabral, declararam apoio a Dilma Rousseff.

"Não há como conviver mais com uma política defasada com esta. E, neste sentido, Lindbergh, a nossa militância vai para a rua, para o debate, para trabalhar a unidade política e com garra popular", disse Jandira ao pré-candidato petista em encontro conjunto do PCdoB com o PT, na tarde desta segunda, transmitido em tempo real nas redes sociais pelas duas legendas.

A deputada foi convidada a disputar o Senado na chapa de Lindbergh. "O PCdoB vai estudar a proposta do Senado. Ela me inspira muito. Me inspira porque a mulher precisa ser protagonista na política", disse Jandira.

Lindbergh afirmou que a aliança PT-PCdoB "é a largada de um processo para construir uma grande frente popular" no Estado. "Nós temos que lutar por grandes transformações, mostrar que o Rio não é só o Rio de Janeiro do cartão postal. Nós temos que olhar para todos. É preciso um grupo de forças que consiga construir um novo pacto com a sociedade", discursou Lindbergh.