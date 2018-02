PC do B quer vetar Aécio no programa do PSB O programa eleitoral gratuito na TV do candidato do PSB à Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), veiculou na noite de ontem mensagens de apoio do governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), e do deputado Ciro Gomes (PSB-CE). "Ele demonstrou desde o início grande capacidade de interlocução, de construir parcerias", disse Aécio. O veto do Diretório Nacional do PT obrigou o PSDB de Aécio a apoiar informalmente a coligação encabeçada pelo socialista, que tem como candidato a vice o petista Roberto Carvalho. A coordenação jurídica da coligação em torno da candidata do PC do B, Jô Moraes, que é líder nas pesquisas, já ameaçou recorrer à Justiça Eleitoral contra a participação do governador no programa do candidato do PSB. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, abriu o programa do candidato do PMDB, Leonardo Quintão.