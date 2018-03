PC do B mantém hegemonia na UNE e elege estudante de Letras da USP

A estudante do curso de Letras da Universidade de São Paulo (USP), Virgínia Barros, de 27 anos, foi eleita nova presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) para o biênio 2013-2015. Vic, como é conhecida, é filiada ao PC do B, partido que comanda a entidade desde 1991.

A eleição foi realizada nesse domingo, 2, em Goiânia. A chapa de Vic Barros, "Bloco da unidade para o Brasil avançar", venceu com 2.607 votos (69% do total). Disputaram também as chapas "Oposição de Esquerda da UNE" e "Campo popular que vai botar a UNE pra lutar", que receberam 16,4% e 14,3% dos votos, respectivamente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quinta mulher a ocupar a presidência da entidade, a estudante é militante da União da Juventude Socialista (UJS) e formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nasceu em Garanhus (PE), cidade onde nasceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua gestão, promete cobrar melhoras no programa de expansão das universidades federais, além do destino de 10% dos recursos do PIB para educação, principal bandeira da UNE.