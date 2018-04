PC do B decide hoje quem apoiará em BH A Executiva Nacional do PC do B se reúne hoje, em São Paulo, para decidir sobre a posição do partido no segundo turno da eleição para prefeito de Belo Horizonte, entre Márcio Lacerda (PSB) e Leonardo Quintão (PMDB). A candidata derrotada Jô Moraes levará à direção nacional da legenda a proposta de indicação de voto em Quintão ou mesmo de ingresso na campanha do peemedebista, desde que ele se comprometa com questões programáticas da coligação PC do B-PRB, como a ampliação do orçamento participativo e "uma preocupação mais especial com a educação". "A participação mais efetiva do PC do B e minha numa campanha é condicionada a determinados compromissos programáticos", disse ela.