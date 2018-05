PC do B confirma apoio a Genro no RS A convenção estadual do PC do B confirmou o apoio da sigla à candidatura do ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, hoje. O partido também decidiu indicar a pedagoga e sindicalista Abgail Pereira para uma das vagas da chapa ao Senado. A outra já estava destinada pelo PT a Paulo Paim, que concorre à reeleição. Ao PSB, que também participa da aliança, caberá a indicação do vice-governador. O nome já está escolhido. É o de Beto Grill, ex-prefeito de Cristal.