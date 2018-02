Pauta do plenário da Câmara está trancada por 11 MPs

Além da votação das MPs, a prioridade do governo é aprovar o projeto de Orçamento da União para o próximo ano e o projeto que muda de concessão para partilha o regime de exploração do petróleo da camada pré-sal. A sessão do plenário está em andamento hoje por volta das 14 horas e os deputados aproveitam para fazer discursos na volta dos trabalhos após o segundo turno eleitoral.

O presidente da Câmara e vice-presidente da República eleito, Michel Temer (PMDB-SP), está se dedicando mais a tratar de questões relacionadas à composição do próximo governo. Ele esteve com a presidente eleita, Dilma Rousseff, na manhã de hoje. Até as 14h30, 150 deputados, do total de 513, haviam registrado presença na Casa. Para iniciar a votação de medida provisória, são necessários 257 deputados, pelo menos.