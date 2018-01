Pauta de votações do Senado está novamente obstruída Liberada na última quarta-feira, com a votação da medida provisória do trem-bala, a pauta de votações do Senado está novamente obstruída, agora pela leitura no plenário do projeto de conversão à MP 512, que trata da concessão de incentivos fiscais às indústrias automotivas instaladas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do País. Para receber o benefício, é necessário que a instalação esteja relacionada a projetos com novos investimentos e pesquisas de novos produtos ou modelos de veículos.