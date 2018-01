Paulo Renato deve concorrer ao Senado O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, afirmou nesta quarta-feira que é candidato ao Senado pelo PSDB de São Paulo. Disse que se afastou da disputa pela indicação do pré-candidato à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso porque sentiu que a base aliada estava rachando. Afirmou que vai apoiar a candidatura de José Serra, que será lançado hoje, porque é um homem de partido. Mas, segundo Paulo Renato, o nome com maior condição de manter a base governista unida ainda é o seu, embora esteja fora da disputa. Ele admitiu, porém, que nunca foi o primeiro nome da lista dos possíveis candidatos em qualquer circunstância, dentro ou fora do PSDB. ?Eu sempre apareci como o segundo nome, como aquele que poderia manter a base aliada unida?, disse. Mas, segundo o ministro, no momento em que começaram a surgir vários candidatos a presidente pelos partidos da base do governo, seu momento passou. Foi por isso que desistiu de concorrer à pré-convenção. Paulo Renato, que vive em conflito com Serra desde que este se tornou titular do Ministério da Saúde, torce para que seu adversário consiga sucesso. E até dá conselhos a ele. ?A eleição do Serra depende só dele, hoje?. Segundo Paulo Renato, é a hora de o ministro mostrar que é um ?um verdadeiro líder e aglutinar as pessoas à sua volta?. Segundo Paulo Renato, Serra tem apoio não só do governo, mas dos meios de comunicação e da sociedade em geral. Traduzir isso em votos depende só de Serra. ?E isso não dá para prever?, diz o ministro. ?As pessoas são testadas em cada situação, e Serra tem que demonstrar que não só é o candidato do PSDB hoje, mas o candidato capaz de aglutinar com entusiasmo todo o PSDB e toda a base.? Para o ministro, ?as pessoas têm que sentir que vão ganhar com Serra e que o ministro tem de saber que não ganhará nada sozinho?. Paulo Renato disse que sente legítimo direito de reivindicar a vaga do Senado que caberá ao PSDB. Mas afirmou que não vai disputá-la internamente. ?Lá atrás, eu disse ao ex-governador Mário Covas que estava à disposição para disputar o Senado?, afirmou o ministro. ?Só depois da morte de Covas é que anunciei minha disposição de concorrer à Presidência da República?. Paulo Renato afirmou ainda que não aceita disputar uma vaga de deputado federal. Nesse caso, prefere ir para casa. E, quanto à de vice-governador, lembrou que essa vaga pertence às negociações. ?Ninguém a disputa?. Quanto à possibilidade de vir a continuar no Ministério da Educação, num eventual governo de José Serra, Paulo Renato afirmou que isso depende das circunstâncias. Primeiro, porque confia na sua candidatura a senador. ?Segundo, porque se eu disser que sim, vão dizer que eu estou me oferecendo para ser ministro; se disser que não, vão dizer que estou fazendo uma ofensa ao Serra?. Segundo Paulo Renato, primeiro é preciso que seja feito o convite. Só então responderá.