Paulo Renato descarta candidatura à Câmara Na volta ao trabalho depois das férias, o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, disse que não está disposto a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. "A única coisa que sei é que não serei candidato a deputado federal", afirmou. Até o final do ano passado, o ministro trabalhava para ser candidato à Presidência da República pelo PSDB. Ele desistiu da idéia ao ficar claro o apoio do Palácio do Planalto ao seu colega do Ministério da Saúde, o também tucano José Serra. A preferência da cúpula tucana por Serra não foi uma surpresa, garantiu Paulo Renato. "Eu fui o primeiro a declarar isso, no final de novembro", disse o ministro da Educação. E, se for convidado, irá ao lançamento da candidatura de José Serra. Em uma solenidade no ministério, ele afirmou que ainda não há nada concreto sobre sua participação no plano de campanha do PSDB. Paulo Renato Souza disse ter recebido, na quinta-feira, um telefonema de José Serra para conversar sobre esse assunto. E também tornou público que "ele (Serra) ficou de ligar ontem (segunda-feira) e não ligou". O ministro da Educação ressaltou que está à disposição do partido. "Neste momento, nós do PSDB temos de estar muito unidos", salientou. Ainda na tarde de hoje, ele conversaria com o presidente do PSDB, deputado José Aníbal (PSDB). O futuro de Paulo Renato Souza por enquanto é uma incógnita. Os tucanos vão disputar mais quatro anos na Presidência com José Serra e no governo de São Paulo com Geraldo Alckmin, atual governador do Estado. Mesmo na mira do PFL, partido da base aliada, a vaga de vice-governador na chapa formada por tucanos e pefelistas ainda não tem pretendentes declarados. O mesmo não ocorre com as duas vagas ao Senado por São Paulo. Romeu Tuma (PFL-SP) não abre mão de mais um mandato e o próprio presidente do PSDB, José Aníbal, está cogitado a sair candidato a senador.