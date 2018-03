Paulo Paim reafirma que votará contra mínimo de R$ 545 O senador Paulo Paim (PT-RS) reafirmou nesta tarde que votará contra o projeto de lei do governo que reajusta o salário mínimo para R$ 545. A declaração dele afasta a hipótese de a bancada no Senado se recompor com o Planalto após o desempenho do PT na Câmara, em que dois petistas votaram contra o governo.