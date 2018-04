Paulo Octávio surpreende e se mantém no governo do DF O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), surpreendeu hoje ao declarar que vai se manter no cargo "por pelo menos mais alguns dias". O governador admitiu que já tem sua carta de renúncia pronta, mas que ouviu apelos e decidiu continuar na função para garantir a governabilidade de Brasília.