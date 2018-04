Paulo Octávio permanecerá no cargo até decisão do STF Em pronunciamento de aproximadamente 10 minutos, o governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), anunciou hoje que vai aguardar as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que "podem mudar o destino de Brasília". Nesta tarde, ele anunciou que, embora já tenha sua carta de renúncia nas mãos da líder do seu partido na Câmara Legislativa, Eliana Pedrosa, permanecerá no cargo. "Já renunciei ao direito de me candidatar ao governo do DF, mas não posso renunciar da obrigação de servir Brasília e o seu povo", disse.