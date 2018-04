Paulo Octávio não pedirá licença do governo do DF, diz assessor

O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, não pretende se licenciar do cargo por conta do pedido de impeachment que a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) pretende apresentar e por conta do seu envolvimento na operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal. O inquérito do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) relata gravações feitas com autorização da justiça, sobre a suposta divisão de dinheiro entre membros do primeiro escalão do GDF, inclusive Paulo Octávio. "Não existe essa possibilidade", afirmou nesta sexta-feira, 12, o assessor de imprensa Andre Duda.

O governador em exercício teve uma reunião de cerca de 40 minutos com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Nívio Gonçalves. "Foi uma visita de apresentação", disse o assessor de imprensa. Inicialmente, o desembargador tinha convidado os jornalistas a presenciarem o encontro mas, a pedido de Paulo Octávio, o encontro ocorreu sem a presença da imprensa.

Antes do encontro, Nívio Gonçalves admitiu que acompanha "com preocupação" os últimos acontecimentos em Brasília classificados por ele como "notícias horríveis". E completou: "O poder judiciário tem obrigação de manter a harmonia entre os poderes e ver os poderes andar com dignidade. Claro que todos nós estamos indignados". Também participou do encontro o presidente da Câmara Legislativa do DF, Wilson Lima (PR).

Pela manhã, Paulo Octávio teve uma longa reunião - de cerca de três horas - com os principais secretários do governo - da Educação, Eunice Santos, da Fazenda, Andre Clemente, do Planejamento, Ricardo Pena, de governo, Flávio Adalberto Gilsane. Também participou da reunião o procurador-geral do DF, Marcelo Galvão. Neste momento, conforme sua assessoria, Paulo Octávio foi ao Aeroporto acompanhar a mulher, Anna Christina Kubitschek Barbará A. Pereira, que viaja a noite para os Estados Unidos.