Paulo Octávio não concorrerá ao governo, dizem assessores

A assessoria de imprensa do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Octavio (DEM), informou há pouco que ele não será candidato a governador nas próximas eleições, mas continuará na vida pública. Paulo Octavio também deve se manter à frente do Diretório Regional do DEM e comandar a articulação de alianças entre seu partido e outras legendas para as eleições no Distrito Federal, disseram assessores.

Paulo Octavio passou 15 dias fora de Brasília, em viagem de férias com a família, e retornará à cidade na tarde de hoje. O vice-governador retomará as atividades oficiais amanhã (terça-feira). Aliados dele afirmam que a temporada ao lado da família contribuiu para sua decisão de não ser candidato em 2010 e passar um tempo cuidando exclusivamente de suas empresas.

Dono de uma das maiores imobiliárias de Brasília, o vice-governador vinha sendo cogitado como alternativa dos partidos de oposição para disputar o governo do Distrito Federal, uma vez que o atual governador, José Roberto Arruda, não poderá concorrer nas próximas eleições, porque está sem partido desde que abandonou o DEM, em dezembro último, após ser acusado de corrupção.

Inquérito da Operação Caixa de Pandora, comandado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aponta Arruda como suposto chefe de um esquema de arrecadação de propina entre empresas contratadas pelo governo local. O vice-governador Paulo Octavio também é citado no inquérito como um dos beneficiários do esquema.