Paulo Octávio fará declaração à imprensa nesta tarde

Hoje pela manhã, após dias tentando uma audiência, Paulo Octávio foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não falou com a imprensa ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória do governo federal.

Logo após a reunião com Lula, surgiram boatos de que ele renunciaria ainda pela manhã, o que acabou não se confirmando. A assessoria de imprensa do governo do Distrito Federal chegou a fazer um pronunciamento pedindo para que os jornalistas que se aglomeravam no salão do Palácio do Buriti fossem embora, porque Paulo Octávio não renunciaria e não daria entrevista. Nesta tarde, no entanto, a situação mudou com o anúncio da declaração que será feita à imprensa.