Paulo Octávio entrega carta de desfiliação do DEM O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, entregou nesta tarde a carta de desfiliação do DEM. Segundo informação divulgada pela assessoria de imprensa de Paulo Octávio, a carta foi entregue ao presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), na liderança do partido na Câmara.