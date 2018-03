Paulo Octávio diz ao DEM que deixará política

O vice-governador Paulo Octávio (DEM) comunicou oficialmente ao presidente do partido, Rodrigo Maia (RJ), que deixará a política. Paulo Octávio voltará a cuidar exclusivamente de suas empresas, que incluem uma das maiores imobiliárias de Brasília. A decisão do vice-governador põe fim a uma carreira política de 20 anos, iniciada em 1990 ao ser eleito deputado federal.

O nome do vice-governador aparece na investigação da Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF), sobre o suposto esquema de corrupção no governo de José Roberto Arruda (sem partido) - chamado de "mensalão do DEM". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.