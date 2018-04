Paulo Octávio descarta licença do governo do DF O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, não pretende se licenciar do cargo por conta do pedido de impeachment que a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal pretende apresentar e por conta do seu envolvimento na Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal. O inquérito relata gravações feitas, com autorização da Justiça, sobre a suposta divisão de dinheiro entre membros do primeiro escalão do governo do Distrito Federal. "Não existe essa possibilidade", afirmou o assessor de imprensa Andre Duda.