Paulo Octávio deixa o CCBB sem falar com a imprensa O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, deixou nesta manhã o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo assessores do governador. A expectativa é de que Paulo Octávio dê entrevista coletiva ainda pela manhã. Ele já teria preparada uma carta de renúncia para anunciar depois do encontro com o presidente.