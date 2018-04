Paulo Octávio aparece entre os favorecidos no mensalão Governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio também está sob suspeita no caso do mensalão do DEM. Ele foi citado várias vezes como beneficiário do esquema, revelado pela Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal. Em relatório da PF, o ex-secretário de Relações Institucionais do governo do DF Durval Barbosa incluiu o nome de Paulo Octávio entre os favorecidos com recursos desviados pela organização supostamente chefiada pelo governador José Roberto Arruda (sem partido).