Paulo Mustrangi (PT) lidera apuração em Petrópolis-RJ O candidato a prefeito de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Paulo Mustrangi (PT), liderava a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por volta das 18h30 (de Brasília), com 63,38% dos votos válidos (69.605). O candidato Ronaldo Medeiros (PSB) tinha 36,62% dos votos (40.217). Neste horário, 65,72% da totalidade dos votos tinham sido apurados.