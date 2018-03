Paulo Maluf também adere a acordo para debate O candidato do PP à Prefeitura da capital paulista, Paulo Maluf, também aderiu ao acordo fechado pelas coordenações de campanha de Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM) e Soninha Francine (PPS) para evitar tumultos em frente à TV Bandeirantes, no primeiro grande debate desta campanha eleitoral, hoje, a partir das 22 horas. Pelo combinado, militantes e correligionários que apóiam os candidatos que participarão do debate na TV Bandeirantes estão sendo orientados a acompanhar o evento em suas residências ou nos comitês de campanha, para evitar concentração na porta da emissora. Em eleições anteriores, as manifestações de militantes causaram confusão e atrapalharam o trânsito na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, onde está localizada a emissora.