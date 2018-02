Paulo Maluf recebe alta após dois dias de internação O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) recebeu alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 3, segundo informação do Hospital Sírio-Libanês, localizado na região dos Jardins, em São Paulo. Maluf deu entrada no hospital na última segunda-feira (1º) com desconforto abdominal. O deputado passou por avaliação clínica e exames complementares, segundo a nota. No período de internação, Maluf, que tem 77 anos, foi assistido pelos médicos Roberto Kalil e Sérgio Nahas. De acordo com o Sírio-Libanês, o deputado está bem e já deve retomar suas atividades diárias.