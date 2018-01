Paulo Bernardo rebate críticas de Alckmin a Lula O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, rebateu, ao chegar para a reunião do Conselho Monetário Nacional, no Ministério da Fazenda, as críticas feitas pelo candidato da coligação PSDB-PFL à Presidência da República, Geraldo Alckmin, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista, Alckmin disse que Lula precisaria reclamar menos e trabalhar mais, ao se referir à declaração do presidente de que preferia governar para os pobres, porque dão menos trabalho. Em resposta ao candidato, Bernardo disse que considerou essa crítica "apenas uma grosseria de quem está muito preocupado com a eleição". Para Bernardo, o presidente Lula está trabalhando e procurando desenvolver os projetos e programas de governo. O ministro sugeriu ainda que Alckmin usasse o tempo de campanha pra falar sobre programas de governo. "Não vamos ficar com xingamentos. Vamos falar de projetos e programas de governo", disse Bernardo. Sobre a situação fiscal do Estado de São Paulo, o ministro disse que não tem informações detalhadas, mas lembrou que o atual governador, Cláudio Lembo, já reclamou publicamente da "penúria" em que se encontra o Estado. "Se ele falou isso é porque a situação não é assim tão boa", disse.