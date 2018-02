Paulo Bernardo afirma que solução para o Correio é 'muito mais simples'

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo disse nesta sexta-feira, 7, que a situação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é muito mais simples para resolver. "Com toda franqueza, o Correio é muito mais simples para resolver. Havia um problema de coesão na diretoria, nem todos remavam para o mesmo lado", afirmou, referindo-se à diretoria anterior.

Ele minimizou as pressões do PMDB, que logo no início do governo Dilma demonstrou insatisfação com a perda de espaço na ECT. "Eu nem estou discutindo isso. Recebi uma orientação para montar uma diretoria técnica e fui atrás de currículos", afirmou. Bernardo defendeu a composição da nova diretoria. "Não estamos discutindo a questão como tema de partidos. Fizemos uma diretoria técnica, forte e coesa" afirmou.