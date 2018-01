Paulo Alexandre Barbosa ocupará vaga de Afif Domingos no governo Alckmin

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, irá promover uma minireforma para acomodar o DEM em seu secretariado. Conforme antecipou o Estado na edição desta terça-feira, 26, Alckmin irá deslocar o secretario de Desenvolvimento Social, Paulo Alexandre Barbosa, para a pasta de Desenvolvimento Econômico, abrindo espaço para o partido aliado. O DEM vinha reivindicando uma vaga no governo desde que o vice-governador, Guilherme Afif Domingos, anunciou que deixaria o partido para fundar o PSD ao lado do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

O deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) irá para o Desenvolvimento Social. Quem perde com as mudanças é Afif, que ocupava o Desenvolvimento Ecoômico e ficará sem pasta. Barbosa, que irá para o lugar de Afif, foi secretario-adjunto de Educação durante a passagem do também deputado federal Gabriel Chalita (PSB) pela pasta. Chalita, que tem procurado uma legenda para concorrer à Prefeitura de São Paulo, deve deixar o PSB.

Após reunião com o governador, o presidente nacional do DEM, senador José Agripino (RN), confirmou Garcia na secretaria. O acordo foi fechado em uma reunião no final da manhã desta terça, no Palácio dos Bandeirantes, entre o governador e a cúpula do DEM.

"O deputado Rodrigo Garcia foi convidado para o cargo, aceitou e o DEM se sente completamente atendido pelo governador", disse Agripino. Na tarde desta terça, o atual secretário, que é deputado estadual reeleito, esteve reunido com Alckmin. Ao chegar à sede do governo paulista, Barbosa admitiu a possibilidade de deixar o cargo. A Secretaria de Desenvolvimento Social é responsável por programas como o Renda Cidadã, o Leve Leite e o Bom Prato.

Com a escolha de Garcia, segue o impasse para a escolha de um nome para a Secretaria de Agricultura. Com a saída de João Sampaio, há uma semana, Garcia era cotado para a vaga. Mas como o deputado tem planos de ser candidato a prefeito de São Paulo e houve pressão dos ruralistas, contrários ao nome do parlamentar, a pasta deve ficar com um nome técnico.

Já o DEM, que queria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob o comando de Guilherme Afif Domingos - que deixou o DEM rumo ao PSD -, viu frustrada a tentativa de obter uma pasta de maior impacto no governo Alckmin.

Com informações de Julia Dualibi, Gustavo Porto e Daiene Cardoso