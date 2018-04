Paulistanos não querem votar em 'poste', diz secretário O secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, pré-candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, afirmou hoje que a população paulistana não quer mais votar em "poste". A declaração, feita durante sabatina promovida pelo site UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo com os pré-candidatos do PSDB, foi interpretada por tucanos que acompanharam o evento como uma crítica ao apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad, a prefeito de São Paulo pelo PT.