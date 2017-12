Paulistanos conferem de barco poluição no Tietê

Um programa de conscientização ambiental já levou mais de 6,5 mil pessoas para um passeio inusitado na capital paulista: navegar pelas águas sujas do Rio Tietê. O programa Navega São Paulo, criado em 2005, representa uma oportunidade de conferir de perto a situação do rio. Segundo os organizadores, o programa tem como foco a melhoria da qualidade de vida do paulistano por intermédio da educação ambiental, promovendo a conscientização da população em relação à importância do Tietê. A bordo do barco, os participantes do passeio assistem a uma palestra que apresenta detalhes sobre o rio, lembrando sua história e explicando como ele chegou ao estado em que se encontra hoje. O passeio dura 1h30 e parte da região do Cebolão, entre as marginais Tietê e Pinheiros, e segue o curso do Tietê rumo leste, voltando ao ponto de partida depois de alcançar a Ponte do Piqueri. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.