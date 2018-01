Paulinho pede revogação de novo curso para motoristas O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, pediu ao governo que revogue a portaria assinada pelo governo do Estado de São Paulo que exige um novo curso de habilitação aos motoristas de veículos com capacidade para mais de oito pessoas, e os que transportam carga perigosa. Segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 1998, todos os Estados do País deverão adotar a medida. Após audiência com o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos, Paulinho informou que grande parte destes motoristas não têm condições financeiras para pagar o curso, hoje em R$ 125, o que ocasionaria várias demissões no setor. Ele se reunirá na próxima semana com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, para pedir o financiamento desses cursos por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O problema do preço do curso parece pequeno diante da falta de preparo dos motoristas que, em sua maioria, têm apenas o primeiro grau completo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, Edvaldo Santiago Silva, o trabalhador não teria condições de passar nas provas por causa do grau de dificuldade das matérias incluídas no conteúdo das aulas. Prevenção de acidentes, elementos básicos sobre legislação e primeiros socorros serão algumas das matérias exigidas pelo Detran. Paulinho lembrou ainda que restam apenas três meses para que os trabalhadores adquiram o certificado. Isso porque o prazo é de seis meses, contando a partir da data de publicação da portaria, que foi em novembro de 2001. "Acho correto o governo querer modernizar o setor, mas não às custas do trabalhador", disse Paulinho.