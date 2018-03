Paulinho pede quebra de sigilo de inquérito contra ele no STF

O deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) pediu ao Conselho de Ética nesta quarta-feira, 9, para que as 89 páginas sobre ele, no processo da Operação Santa Tereza, da Polícia Federal, que corre em sigilo no STF, sejam liberadas para os deputados integrantes do órgão. "Esse sigilo não está me protegendo, mas me prejudicando. Todo mundo sabe de seu conteúdo, foi dado em 'salaminho' para a imprensa", disse Paulo Pereira. A investigação apura desvio de verbas no BNDES. Veja também: Especial: Operação Santa Tereza O relator do caso no Conselho de Ética, deputado Paulo Piau (PMDB-MG), defendeu que o processo seja liberado aos deputados durante reunião fechada, para que seja mantido o sigilo dos documentos. Paulinho também falou no segundo dia de depoimento sobre o seu envolvimento com o lobista João Pedro de Moura e negou que tenha recebido dinheiro pela intermediação de empréstimos do BNDES. "O João Pedro de Moura já disse que falou sobre isso para aumentar a participação dele nesses recursos. Ele usava meu nome para aumentar a participação dele nos honorários na transação", disse. O deputado negou ainda pagamento de serviços prestados pelo advogado Ricardo Tosto com verba indenizatória do gabinete. "Que eu saiba, não tem pagamento para o senhor Ricardo Tosto na minha prestação de contas. Tenho certeza de que não existe isso." Sobre os R$ 37 mil que João Pedro Moura, suposto assessor de Paulinho, teria doado a ONG Meu Guri - do assessor e de sua esposa, ligada à Força Sindical - o deputado esclareceu que o dinheiro seria usado para pagar dívidas de um apartamento cedido por João Pedro à ONG. Paulinho afirma que, como a Meu Guri não teria conseguido vender o imóvel, usou a quantia para pagar as despesas com condomínio e outros impostos do apartamento. "Meu Guri negociou com ele [João Pedro Moura]. Não seria justo ele pegar o apartamento de volta e não deixar nada para as crianças. Então a ONG conseguiu R$ 37 mil com ele", refutou. O depoimento está ocorrendo neste momento na Câmara.