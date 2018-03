Paulinho mantém nomeações em secretaria estadual O secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz, indicou mais um integrante do seu partido, o PDT, para ocupar cargo no órgão. Nesta terça-feira (15), o Diário Oficial trouxe a nomeação como assistente técnico de Enilson Roberto da Silva, pedetista de Barretos, cotado para assumir o escritório da pasta na cidade. Ortiz foi indicado para a secretaria pelo deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força Sindical, e chegou até a acomodar na pasta um filho do parlamentar. O PDT apoia o governo na Assembleia paulista.