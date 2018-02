Paulinho lança nesta sexta pré-candidatura a prefeito de SP

Com o apoio e a presença do ministro do Trabalho e presidente do PDT, Carlos Lupi, o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, lança nesta sexta-feira, 24, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. No evento, que coincide com o aniversário de Paulinho, Lupi deverá entregar uma carta de apoio à pré-candidatura do dirigente sindical. Devem participar do lançamento da pré-candidatura de Paulinho os senadores Cristovam Buarque (PDT-DF) e Francisco Dornelles (PP-RJ), e os deputados federais Frank Aguiar (PTB-SP), Márcio França (PSB-SP) e Aldo Rebelo (PC do B-SP), que também almejava disputar a Prefeitura. É esperada a presença de cinco mil pessoas, entre trabalhadores, empresários e sindicalistas.