'Paulinho é boca suja', diz vice-líder do governo sobre denúncia de compra de voto

BRASÍLIA - Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Sílvio Costa (PT do B-PE) disse na tarde desta terça-feira, 5, que o deputado Paulinho da Força (SD-SP) era um "conhecido boca suja". A declaração foi dada em resposta à acusação feita por Paulinho, sem provas, de que o governo ofereceu R$ 2 milhões para um deputado votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e R$ 400 mil para outro faltar à votação, prevista para acontecer entre os próximos dias 15 e 17.

"Esse tipo de frase só pode vir da boca de Paulinho, que é um conhecido boca suja", afirmou Costa.

Paulinho fez as acusações em entrevista na manhã desta terça-feira, 5, mas recusou-se a dizer quem foram os alvos das supostas investidas do governo.

Inicialmente, o deputado foi questionado sobre a intenção do governo de negociar cargos agora, mas só entregá-los após a votação do impeachment, como o Estado mostrou na edição desta terça-feira. "Mais ou menos o que o PT faz a vida toda: engana todo mundo. Então, os parlamentares que estão neste troca-troca, têm que saber disso, que o governo oferece, mas não cumpre", afirmou.

Em seguida, emendou: "Até porque, se cumprir, imagina como será depois. Pagar R$ 400 mil para um deputado ficar em casa para não vir votar. Em seguida, como ela governa o Brasil com menos de 171 votos? Ou seja, caos no País", disse Paulinho. Em seguida, questionado sobre a denúncia, reafirmou que "está oferecendo" o valor a um deputado e completou afirmando que "ontem, ofereceram R$ 2 milhões para um deputado só". Abordado pelos jornalistas, disse que o valor era para que se votasse contra o impedimento da petista. Mesmo sob insistência dos jornalistas, Paulinho recusou-se a dizer quem eram os deputados supostamente abordados por interlocutores do Palácio do Planalto.

Credibilidade. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse Paulinho não tem credibilidade para fazer acusações contra a presidente. "Quem conhece Dilma sabe que ela não vai fazer barganha para conquistar voto", defendeu o parlamentar.

"Você acha que o deputado Paulinho tem alguma credibilidade para fazer sobre esse assunto? Um homem que já está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) por vários processos? Portanto, eu não vou responder a esse tipo de provocação. Principalmente vindo de onde vem. Não reconheço nele qualquer credibilidade para falar sobre isso". Guimarães disse ainda que o governo "está fazendo a repactuação política e é normal que os partidos integrem". "Já é um bom sinal, se eles (oposição) estão nessa gritaria, é sinal de que a repactuação está dando certo.", ironizou o líder do governo. Ele disse que sua única preocupação é com o período pós-impeachment.