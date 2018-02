Paulinho diz sofrer perseguição política no caso BNDES O deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, disse hoje que entregou ao delegado da Polícia Federal (PF) uma nota técnica sobre uma auditoria realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo a qual não houve qualquer irregularidade nos contratos da instituição financeira. "Isso prova que o que há é uma grande perseguição política contra mim, devido ao meu trabalho no Congresso Nacional", afirmou o deputado ao sair do depoimento na Superintendência da PF em Brasília. Paulo Pereira prestou depoimento sobre a Operação Santa Tereza, em que ele é acusado de envolvimento no esquema de desvio de recursos do BNDES para prefeituras. Paulinho disse que não tem mais nada a declarar sobre esse assunto. O depoimento do parlamentar durou pouco mais de duas horas.